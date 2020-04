Confinement : les producteurs de muguet inquiets pour leur chiffre d'affaires

A deux semaines du 1er mai, les producteurs de muguet sont inquiets. La récolte a commencé il y a quelques jours, mais avec la fermeture des fleuristes et des grossistes, il sera compliqué de vendre les petits brins porte-bonheur cette année. En effet, avec la crise, seule la grande distribution pourra être réapprovisionnée. Une situation compliquée pour les maraîchers de Saint-Philbert-de-Grand-Lieu (Loire-Atlantique) qui risquent une perte de plus de 80% de leur chiffre d'affaires. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13h du 20/04/2020 présenté par Jacques Legros sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13h du 20 avril 2020 des reportages sur l’actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.