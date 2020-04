Confinement : les propriétaires enfin autorisés à s’occuper de leurs chevaux

À partir de ce vendredi, les propriétaires pourront s'occuper de leurs chevaux sans risque de verbalisation si le centre équestre ne peut pas le faire. En effet, le bien-être de ces animaux doit être assuré malgré le confinement. À Roissy-en-Brie (Seine-et-Marne), Pascal Mullet-Querner, sans clients et sans recette, a dû mettre ses trois salariés en chômage partiel. Il voit chaque jour son déficit se creuser et prépare déjà la réouverture de son centre dès le 11 mai prochain.