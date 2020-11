Confinement : les seniors de plus en plus actifs sur internet

Qui a dit que les personnes âgées et internet faisaient deux ? Pour Isabelle Voinchet, 71 ans, faire de la gymnastique à la maison semble être un jeu d'enfant. Les salles de sport étant fermées, les cours en ligne sont une vraie bouffée d'oxygène pour cette amatrice de randonnée. Et Isabelle maîtrise sur le bout des doigts les outils numériques. Chantal, elle, a transformé son salon en atelier de dessin. Sous l’œil affuté de son professeur, elle reproduit une nature morte. A part quelques bugs techniques, tout se passe comme dans un cours classique. L'avantage est que les cours sont individualisés mais on peut directement voir le travail des autres participants. Pour lutter contre l'isolement des personnes âgées, des sociétés se sont spécialisées dans le développement d'applications numériques qui créent du lien. En effet, les seniors sont plus en plus connectés et les demandes en la matière affluent. Au pays, ils sont plus de treize millions à utiliser cet outil pour la culture, le sport et pour garder du lien.