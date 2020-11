Confinement : les seniors encouragés à porter le masque même à la maison

Pour les séniors de Villefranche-de-Lauragais (Haute-Garonne), rester à la maison et respecter les gestes barrières sont loin d'être nouveau. Le port du masque a été adopté depuis plusieurs semaines déjà. A la maison, ils multiplient les précautions en aérant et en désinfectant. Cependant, il n'est pas question pour eux d'avoir le masque chez soi. En effet, beaucoup n'en trouvent pas la nécessité. Vu que les déplacements sont restreints, pour certains, le marché et la promenade avec le chien sont devenus les seules sorties possibles. D'autres préfèrent rester confinés et doivent faire une croix sur leur vie sociale. Mais à Villefranche-de-Lauragais au moins, tous les séniors s'estiment encore chanceux de vivre à la campagne, un lieu plus agréable pour se confiner.