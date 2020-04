Confinement : l'Espagne assouplit ses restrictions

Après 20 jours d'inactivité totale, l'Espagne a décidé d'assouplir les règles de son confinement. Près de trois millions d'employés peuvent reprendre le travail dès ce lundi. Pour garder ses précautions, le pays a sorti les grands moyens avec une vaste distribution de masques. Dans le métro madrilène, les policiers et les membres de la Croix-Rouge se chargent de distribuer des masques à tout le monde. Pour l'instant, ceux-ci sont réservés aux usagers des transports publics.