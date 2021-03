Confinement : l'incompréhension des habitants de l'Eure

Ce vendredi matin, autour du café, tout le monde ne parle que d'une seule chose, le confinement du département, auquel personne ne s'est préparé. "C'est vraiment le coup de massue parce que c'est minimum quatre semaines et on ne sait pas où on va clairement", précise un habitant. Ce qui étonne, c'est que le département de l'Eure est confiné tandis que d'autres, dont le taux d'incidence est plus élevé, ne le sont pas. On compte 289 cas pour 100 000 habitants et à Beuzeville, il est à moins de 250. Si certains sont favorables au confinement, ils veulent qu'il s'applique à toute l'Hexagone. Les habitants s'étaient préparés à des mesures restrictives moins fortes, comme un confinement le week-end par exemple. La plupart pensent aux commerçants qui font pourtant vivre les villages. Pour qu'il soit le plus court possible, les habitants espèrent que ce confinement sera respecté. Les départements non concernés ne se trouvent qu'à quelques kilomètres.