Confinement : nouvelle ruée dans les gares parisiennes

Il y a peu, les Franciliens croisés ce jeudi matin à la gare Montparnasse n'ont pas prévu de partir. Mais après avoir écouté le Premier ministre ce jeudi soir, ils n'ont eu qu'un objectif : fuir la capitale pour rejoindre des contrées non confinées. "Je vais me mettre au vert. Je pars à l'île d'Yeu", confie une Francilienne. "J'en ai marre et ça m'angoisse beaucoup d'être confinée", lance une autre. De nombreux trains depuis Paris vers l'Ouest ou vers le Sud-Est ont rapidement affiché complet dès hier soir. Rester dans la capitale pour ce troisième confinement est, en effet, impensable. C'est notamment le cas pour certains étudiants qui ont décidé de retourner chez eux. "Je serai plus à l'aise chez moi qu'en région parisienne", révèle l'un d'entre eux. Des couples partent également s'isoler en Bretagne. Le télétravail a du bon. Enfin, il y a ceux qui ont prévu depuis longtemps de partir ce vendredi. La SNCF n'a pas communiqué de chiffres, mais cet exode impromptu nous ferait presque penser à un week-end de grand départ en vacances.