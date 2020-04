Confinement : où en est la réouverture des bistrots de village ?

Alors que rien n'est encore décidé, les représentants des cafés, des bars et des restaurants seront reçus à l'Élysée ce 24 avril. À Artonne (Puy-de-Dôme), beaucoup attendent avec impatience la réouverture du bar multiservice de la commune. Même si l'épicerie et le tabac-presse attirent toujours les habitants, l'ambiance a changé. En effet, le service est bien présent mais la convivialité l'est de moins en moins. Si la réouverture de ces lieux est très attendue, elle pose des questions pour les propriétaires.