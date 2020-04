Confinement : quand les seniors font du sport

Comme chaque jour, Denis Brogniart apporte des baguettes à ses voisins de 84 et 80 ans. Ce vendredi, il a décidé de leur accorder une séance de gymnastique. Alors qu'ils ont tendance à rester dans leurs fauteuils, ces exercices leur font du bien. Christian et Jacqueline en profitent pour faire travailler leurs muscles.