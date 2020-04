Confinement : que faire en cas d'urgence dentaire ?

Suite à la demande de l'Ordre national des chirurgiens-dentistes, tous les cabinets dentaires sont fermés depuis le 18 mars et ce, jusqu'à nouvel ordre. Pour les patients confrontés à une urgence, des gardes sont mises en place. Dans chaque département, des praticiens bénévoles font le tri par téléphone et les cas les plus graves débouchent sur un rendez-vous. Après chaque consultation, près de 45 minutes de décontamination sont obligatoires pour pouvoir accueillir le prochain patient.