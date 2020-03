Confinement : quelle ambiance à Marseille ?

La guerre contre le coronavirus va bousculer le quotidien des Français et leur priver de beaucoup de liberté, notamment avec le confinement qui débute. À Marseille, les habitants se pressent pour faire les courses avant de rentrer s'enfermer chez eux. Si certains Marseillais s'apprêtent à respecter minutieusement le confinement, d'autres préfèrent quitter la ville. Mais dans l'ensemble, la population semble prendre conscience de l'urgence de la situation. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13h du 17/03/2020 présenté par Jacques Legros sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13h du 17 mars 2020 des reportages sur l’actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.