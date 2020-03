Confinement : quelle ambiance sur l'île de Sein ?

Didier-Marie Le Bihan raconte sa vie de confiné sur l'île de Sein (Finistère). Il est peintre et s'estime heureux de pouvoir travailler. Les consignes sont appliquées à la lettre, avec des restaurants à l'arrêt, des cafés fermés et des quais vides. Les bateaux arrivés, eux, débarquent les marchandises et repartent aussitôt. L'artiste prend son mal en patience tout en espérant des dégâts économiques faibles.