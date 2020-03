Confinement : quelles sont les Administrations qui fonctionnent ?

En cette période de confinement, les mairies et les préfectures sont restées ouvertes, même si elles ont considérablement limité leur accueil du public. Les déclarations de naissance, de décès et de mariage se font uniquement sur rendez-vous dans la plupart des communes. Pour les documents d'identité, il n'y a pas de directive nationale, quoique la majorité des mairies les ont suspendu. Qu'en est-il des titres de séjours expirés pour les étrangers ? Comment effectuer des démarches administratives durant le confinement ?