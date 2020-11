Confinement : quelles sont les règles ?

Avec des enfants à l'école et des services ouverts, les règles de ce confinement sont beaucoup plus souples que la dernière fois. Néanmoins, des règles doivent être respectées bien qu'il soit difficile de s'y retrouver. Alors que sommes-nous autorisés à faire ? Pour acheter des livres, par exemple, vous ne pourrez pas le faire dans une librairie, car celle-ci est obligée de fermer boutique. Par contre, il est possible de le faire dans les commerces de gare ou d'aéroport. Le sport, lui, est autorisé pour une heure maximum dans un rayon d'un kilomètre autour de chez soi et moyennant une attestation. Les courses, quant à elles, ne disposent pas d'une limitation de distance ni de durée. Contrairement à la période du premier confinement, les examens du permis de conduire ne sont pas suspendus. En revanche, les auto-écoles ne peuvent donner des cours. Et enfin, il est interdit d'acheter de l'alcool dans les stations. Mais les cavistes, eux, sont autorisés à rester ouverts.