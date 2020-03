Confinement : "Quelques dizaines de mesures ont été prises sur l'ensemble du territoire national", Laurent Nunez

Il y a actuellement interdiction générale sur le territoire national de sortir du domicile sauf dérogation ou exception. Mais en collaboration avec les maires, les préfets ont aussi localement la possibilité de durcir ces mesures et de prévoir des couvre-feux. Cela s'applique partout où un certain nombre de personnes ne respectent pas le confinement, surtout le soir. Est-ce efficace ? Qu'en est-il des marchés ? Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13h du 26/03/2020 présenté par Jacques Legros sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13h du 26 mars 2020 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.