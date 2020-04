Confinement : quelques tranches de vie quotidienne de nos anciens

Pour faire passer le temps durant ce confinement, chacun a sa petite astuce. Les plus anciens ne sont pas à court d'idées. Des mamies s'engueulent avec leurs chats comme elles se disputeraient avec leurs époux. Certains s'adonnent à des activités physiques quand d'autres préfèrent aider en fabriquant des masques. Mais les uns comme les autres prennent leur mal en patience.. et ça ira !