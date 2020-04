Confinement rallongé pour les plus fragiles : comment cela va-t-il se passer ?

La recommandation du Conseil scientifique, consistant à maintenir le confinement des personnes les plus fragiles après le 11 mai, passe mal. Elle concerne les personnes à risques ainsi que les personnes âgées de plus de 65 ans. Selon certains spécialistes, cela permettrait d'éviter une seconde vague de contamination en créant une immunité de groupe chez les moins vulnérables. À Marseille, le docteur Rémy Sabbah pense que "le déconfinemennt doit se faire au cas par cas".