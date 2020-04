Confinement : rester à la maison malgré le beau temps

Rester à la maison après trois semaines de confinement, c'est dur à vivre, mais nécessaire. En effet, la plupart des Français interrogés sont résignés et bien décidés à rester chez eux un peu plus longtemps, même s'il fait beau dehors. Les règles ne changent pas et elles vont durer. Il ne faut pas sortir à moins d'avoir une bonne raison de le faire. Par ailleurs, le son de cloche est plutôt différent chez les plus jeunes. Ces derniers veulent retrouver les bancs de l'école et leurs amis. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13h du 09/04/2020 présenté par Jacques Legros sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13h du 9 avril 2020 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.