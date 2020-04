Confinement : rester chez soi malgré le beau temps

Ce mardi matin, le soleil n'est pas encore au zénith mais il chauffe déjà. Le week-end s'annonce également beau et chaud dans l'Hexagone. En cette période de confinement, chacun essaye de profiter raisonnablement de ce beau temps. Certains prennent quelques rayons de soleil depuis leur balcon, tandis que d'autres en profitent pour s'aérer dans leur jardin. Quoi qu'il en soit, il est impératif de rester chez soi. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13h du 07/04/2020 présenté par Jacques Legros sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13h du 7 avril 2020 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.