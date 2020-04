Confinement : Sandra Hurtado-Ròs et Gérard Zuchetto transmettent un message en troubadour

Sandra Hurtado-Ròs et Gérard Zuchetto sont deux grands spécialistes de la musique médiévale dans la langue des troubadours. Comme tout le monde, ils sont confinés en cette période de crise sanitaire. Dans une vidéo, ils ont adressé un message dans leur langue. "Restons à la maison", recommandent-ils.