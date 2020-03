Confinement : témoignage de Marion Fiat, une journaliste de TF1

Pour stopper la propagation de l'épidémie, le confinement est une étape primordiale. A Lille (Hauts-de-France), Marion Fiat, journaliste de TF1, passe une grande partie de son temps en cuisine, avec quatre repas par jour à préparer et des petits gâteaux à inventer. Elle s'est également procuré un programme sur Internet afin de structurer la journée de ses enfants. Leur mot d'ordre est de "vivre le confinement comme une expérience".