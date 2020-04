Confinement : tout reste à l'arrêt à Montigny-sur-Loing

Centre de loisirs fermé, camping désert.. tout reste à l'arrêt à Montigny-sur-Loing (Seine-et-Marne) car le confinement se poursuit. La propriétaire du camping de la commune a effectivement dû annuler toutes les réservations pour les prochaines vacances car elle n'a pas le droit de les recevoir. Et même les résidents qui louaient des bungalows à l'année ont été obligés de quitter les lieux. Un centre de location de canoë en Seine-et-Marne qui devait rouvrir en mars risque également de connaître le même sort.