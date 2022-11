Confinement très strict : les Chinois se rebellent

C'est une rare explosion de colère en Chine. Des centaines de manifestant, armes de fortune à la main, sont prêts à se battre contre les autorités sanitaires. Par moments, la situation dégénère. Sur une image, on voit un manifestant au sol, roué de coups de pied. Un autre est frappé à coups de bâton. Ces affrontements durent depuis mardi soir. Dans cette usine qui fabrique la moitié des iPhone de la planète, les 200 000 ouvriers vivent confinés depuis plus d'un mois. En cause, des cas de Covid détectés sur le site, ils ont peur d'être contaminés. "Si je ne parle pas, personne ne parlera. Le parti Communiste s'en fiche de nos vies, travailler avec des personnes infectées c'est tout ce qu'on mérite ?", a déclaré un manifestant. Enfermés sur leur lieu de travail, ils vivent dans un dortoir coupé de leur famille et du reste du monde. Interdiction de par exemple de sortir s'acheter à manger. Et la nourriture distribuée par les autorités ne semble pas suffire. Un confinement drastique, devenu banal en Chine, dernier pays à pratiquer la politique zéro Covid. Alors que les images de la Coupe du monde sans masque ont fait le tour des réseaux sociaux chinois. La dictature sanitaire est de plus en plus contestée par la population. TF1 | Reportage J. Jankowski, M. Zambrano