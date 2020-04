Confinement : un agriculteur à pied d'œuvre à Pissy-Pôville

Les travaux ne manquent pas dans les exploitations. C'est le quotidien d'Arnaud Levacher, un agriculteur de Pissy-Pôville (Normandie). Dans sa ferme, le cycle de la vie animale continue. Confinement ou non, il faut bien s'occuper des bêtes. Bien que déterminé à travailler, Arnaud Levacher voit son exploitation ralentir, car d'autres entreprises sont à l'arrêt. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13h du 06/04/2020 présenté par Jacques Legros sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13h du 6 avril 2020 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.