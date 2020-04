Confinement : un couple d'amis du JT 13 heures encourage les soignants

A Cavalière près du Lavandou, ce couple nous fait profiter de leur jardin et du magnifique glicydine centenaire dans leur vidéo envoyée sur le site de la chaîne. Par la même occasion, ils dédient "Moderato" de Matteo Carcassi en guise d'encouragement aux soignants, au corps médical et à toute l'équipe du JT 13 heures. Découvrez leur confinement en images. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13h du 24/04/2020 présenté par Jacques Legros sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13h du 24 avril 2020 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.