Confinement : un jeune sportif fait bouger ses voisins du haut de leur balcon

Atteint d'une maladie auto-immune, Abdoulaye Tounkara se dépense régulièrement pour éviter les douleurs. Depuis le début du confinement, ce comptable devient coach sportif pour les habitants de son immeuble. Trois après-midi par semaine, sa voix résonne dans le centre-ville de Grenoble. De plus en plus de personnes participent à ses séances. Et la majorité de ses élèves est âgée de 60 à 91 ans. Tous, ensemble, promettent d'organiser une grande fête dès la fin du confinement.