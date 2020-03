Confinement : une nouvelle attestation de déplacement plus précise

Une nouvelle version de l'attestation de déplacement dérogatoire est disponible sur le site du ministère de l'Intérieur ou celui du gouvernement. Elle précise les conditions de sorties notamment pour le sport ou pour la promenade. L'heure de sortie doit obligatoirement être indiquée. Pour les rendez-vous médicaux, seuls sont autorisés les soins urgents et les personnes en affection de longue durée.