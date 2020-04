Confinement : une Semaine sainte loin des églises et des calvaires monumentaux en Bretagne

En Bretagne, les calvaires monumentaux sont les témoins de la prospérité et de la ferveur religieuse de la région. Ornés de statuts, ils retracent les scènes de la nativité et de la passion du Christ. Par ailleurs, la Semaine sainte est l'occasion de redécouvrir les calvaires, mais à cause du confinement personne n'a pu faire de célébration. C'est une situation perturbante aussi bien pour les prêtres que pour les paroissiens.