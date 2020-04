Confinement : Vincent Lagaf' souhaite un joyeux anniversaire à son fils

Comme pour beaucoup de Français, le confinement a éloigné Vincent Lagaf' de sa famille. Depuis Cavalaire-sur-Mer (Var) ce mercredi, il a une petite pensée pour son fils qui fête son anniversaire et tous ceux qui sont nés le même jour. L'occasion de vous rappeler également que le plateau de TF1 à Nice a été créé il y a trente ans. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13h du 01/04/2020 présenté par Jacques Legros sur TF1.