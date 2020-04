Confinés certes, mais inventifs…

Les défis font partie des activités les plus prisées par les confinés pour mieux passer le temps. La "Corona maison" est celui qui a le plus de succès. Il s'agit de concevoir son appartement de confiné idéal en partant d'une maquette. Le challenge maquillage a, lui aussi, ses amatrices. Certains optent pour des défis à caractère plus artistique. Les sportifs en ont également pour leur compte. Cristiano Ronaldo propose à tous les confinés du monde entier de battre son record d'abdominaux. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13h du 07/04/2020 présenté par Jacques Legros sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13h du 7 avril 2020 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.