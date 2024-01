Confiserie : l'atelier hors du temps

Vous avez aimé Charlie et la chocolaterie alors vous allez adorer Nicolas et sa confiserie. Bienvenue dans l'univers de ce collectionneur de machines d'un autre temps. Toutes servaient à fabriquer des bonbons. Il est incollable sur l'histoire de ces drôles d'engin, car enfant, Nicolas fabriquait déjà des berlingots. Ce fils et petit-fils de confiseur forain a ouvert cet étonnant conservatoire à Amboise (Indre-et-Loire). À l'histoire du château royal s'ajoute donc désormais celle de la confiserie française. Ici, les machines ne sont pas seulement des pièces de musée. Nicolas l'utilise tous les jours pour la cuisson du sucre, avant de passer sur cette table froide. À chaque étape un outil, une machine à cylindre qui permet de fabriquer un bonbon traditionnel. On retrouve ainsi toutes les gourmandises acidulées de notre enfance. Pour élargir sa production, le collectionneur est en perpétuelle recherche. Ce lundi matin, il reçoit sa dernière trouvaille. La machine servira à fabriquer des pastilles à la menthe. TF1 | Reportage C. Madronet, P. Schély