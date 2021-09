Confiture : des fleurs à la place des fruits

C'est un jardin qui réveille tous vos sens. Ici, les fleurs rivalisent de beauté et laissent éclater leur parfum. Pauline Dominicy y produit près de 300 variétés de fleurs comestibles. Pétales, feuilles tiges... ici, tout se déguste. Et pour faire de la confiture, il y a le choix. Marie-France, elle, vient y trouver de nouvelles saveurs. Par ailleurs, l'objectif de Pauline est de remettre les fleurs comestibles au goût du jour. Une passion qu'elle tient de son enfance. Aujourd'hui, elle fournit des restaurateurs et quelques cuisinières curieuses comme Marie-France. De retour chez elle, notre cheffe se met aux fourneaux pour réaliser une confiture de tagète, cette fleur jaune aux arômes d'agrume. Les fleurs doivent infuser plusieurs heures avant de rejoindre la traditionnelle casserole en cuivre. Marie-France ajoute du citron, du sucre, un peu d'agar-agar pour gélifier et surtout sa créativité. Les pots sont vite remplis et stérilisés, prêts à être sortis à la bonne occasion. Marie-France a d'ailleurs invité les voisins pour le goûter avec ses confitures de fleurs qui intriguent.