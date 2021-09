Confiture : des légumes à la place des fruits

En apparence, les pots de confitures de légumes de Martine Lhernault semblent classiques. Mais à y regarder d'un peu plus près, leur saveur a de quoi surprendre. Depuis vingt ans, elle a fait de la confiture son métier et cela commence dans le jardin. Des produits bio l'inspirent. Aujourd'hui, la récolte est belle et pour une belle confiture, il faudrait savoir choisir ses légumes. Direction la cuisine avec les bras chargés. Avant tout, il faut s'équiper. D'aussi loin qu'elle s'en souvienne, Martine a toujours aimé les confitures. Cette histoire d'amour sucrée remonte à de nombreuses années. "Mes grand-mères faisaient de la confiture. À trois ou quatre ans, on montait sur une chaise et on touillait les casseroles. C'est une histoire de famille", confie Martine. C'est un savoir-faire de plusieurs générations qu'elle a su moderniser en essayant de nouvelles saveurs, comme la confiture de carottes, de citrouilles ou encore de potimarrons. Son jardin est son atelier de création. Une drôle d'idée qui a demandé des ajustements et du temps.