Conflit de voisinage : les Pécheras obligés de reboucher leur mare aux grenouilles

Le niveau de la mare aux grenouilles d'Annie et de Michel Pécheras n'a jamais été aussi bas. Pour cause, le couple a perdu le procès intenté par leurs voisins gênés par les bruits des grenouilles. La justice leur donne désormais sept mois pour assécher la mare. "À partir du 7 mars, on sera pénalisé de 150 euros par jour si on ne la détruit pas", confie Michel. Depuis dimanche, il a monté une pompe pour l'assécher. Quant aux grenouilles, elles devront être pêchées puis déplacées car certaines sont des espèces protégées. Pour Annie, c'est un crève-cœur. Cette querelle de voisinage va mener à la destruction de son petit coin de paradis. Après neuf ans de procédure judiciaire et plus de 30 000 euros de frais engagés, les époux Pécheras ont aussi été condamnés à verser 13 000 euros à leurs voisins. "C'est grave de détruire la biodiversité de cette façon", estime Annie. "On a ras-le-bol et on n'a pas les moyens de dépenser autant d'argent", nous explique Michel. Il leur reste un ultime recours devant la Cour de cassation avant le dénouement de cette histoire.