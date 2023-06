Conflit de voisinage meurtrier : stupeur dans le village

Une fillette tuée, c'est le sujet de conversation ce lundi matin. "C'est l'horreur. "Je ne peux pas croire qu'on peut faire ça", "Je suis choquée et bouleversée", confient des femmes. Dans ce village de 2 200 habitants, tous sont encore sous le choc face à ce drame. Une querelle entre voisins qui a mal tourné. Samedi soir, un homme de 71 ans a ouvert le feu sur une famille britannique dans ce hameau du village de Plonévez-du-Faou (Finistère). Une enfant de onze ans est tuée, la mère blessée et le père est encore entre la vie et la mort. Cette famille britannique possède un gîte juste à côté des lieux du crime. À la mairie, les élus avaient entendu parler dès 2020 de cette querelle entre la famille britannique et ce couple de Néerlandais. L'homme ne supportait pas le bruit des travaux que faisait la famille en coupant son bois. La mairie avait donc essayé d'apaiser les relations entre les deux parties. Le couple de Néerlandais est actuellement en garde à vue. L'homme a été testé positif à l'alcool et aux stupéfiants. TF1 | Reportage T. Lagoutte, A. Janssens