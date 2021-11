Conflit sur la pêche : la situation vue par les Britanniques

La relation franco-anglaise est en pleine tempête. L’Hexagone a menacé de renforcer les contrôles aux frontières et d’interdire les produits de la mer venant du Royaume-Uni dès mardi. Cela fait déjà plusieurs jours que le ton monte entre Londres et Paris sur la pêche, et rien ne semble pouvoir apaiser cette querelle. Quitter l’Union européenne devait pourtant permettre aux pêcheurs de reprendre le contrôle sur les poissonneuses eaux britanniques. À Londres, les habitants observent ce conflit, impuissants. En mai dernier, des pêcheurs français avaient manifesté en bloquant le port de Jersey. Ils réclamaient plus de licences de pêche. Leurs craintes se sont réalisées : des dizaines d’entre eux ne les ont pas reçues. Aujourd’hui, certains, du côté anglais, craignent une nouvelle escalade. Les deux pays appellent à la désescalade, mais continuent à camper sur leurs positions. Ce lundi matin encore, Londres a demandé à Paris de retirer ses menaces.