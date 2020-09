Congé paternité allongé : qu’en pensent les jeunes pères ?

Être père et pouvoir profiter un peu plus de son enfant les premières semaines de sa vie, voilà une chose qui pourrait bientôt être possible. Le gouvernement travaille sur un projet qui permettrait de doubler la durée du congé paternité. De quatorze jours, elle passera ainsi à 28 jours comme dans de nombreux pays européens. Une mesure plutôt bien accueillie par les jeunes pères. Elle sera financée par la Sécurité sociale pour un coût de 500 millions d'euros et entrera en vigueur en juillet 2021. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13H du 23/09/2020 présenté par Jean-Pierre Pernaut sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13H du 23 septembre 2020 des reportages sur l’actualité politique, économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.