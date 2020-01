Connaissez-vous la brioche aux fruits confits pour l’Epiphanie ?

Les brioches provençales aux fruits confits restent la spécialité du Sud. Elles sont très prisées pendant la semaine de l'Epiphanie et même pendant tout le mois de janvier. Frédéric Roy, un artisan boulanger, connaît les étapes de fabrication par cœur. Suivez ses directives pour avoir de succulentes brioches. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13h du 08/01/2020 présenté par Jean-Pierre Pernaut sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13h du 8 janvier 2020 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.