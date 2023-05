Connaissez-vous les nouveaux mots du dico ?

Vous prendrez bien un peu de bibimbap, un plat très populaire en Corée. Et pour finir, pourquoi pas quelques mochis, à base de riz gluant. Vous ne connaissez pas que les nouvelles tendances culinaires venues d'Asie figurent désormais dans le dictionnaire. Le mot "vélorution" est un autre arrivé dans le dictionnaire. À Strasbourg, la révolution du vélo est déjà ancienne. Et le terme est ici parfaitement connu. Le réensauvagement, en revanche, donne lieu à des fausses interprétations. Le mot est beaucoup plus poétique. Il s'agit de laisser la nature sauvage reprendre ses droits en ville et de laisser la tendeuse au garage. La contemplation plutôt que l'action, le concept séduit. . Un nouveau verbe pour finir : se ramiter. Celui-là doit encore faire sa place dans les discussions. Il signifie se réconcilier, se rabibocher ou encore redevenir ami. Conclusion : si vous voulez déguster un Bibimbap dans une ville réensauvagée en pleine vélorution et tout à fait instagrammable, Strasbourg peut faire l'affaire. TF1 | Reportage J. Rieg-Boivin, L. Claudepierre