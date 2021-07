Connaissez-vous vraiment le sens de ces expressions ?

Vous pensez connaître leur sens, mais est-ce réellement le cas ? "Être belle à croquer" est une expression utilisée. Certains pensent que le mot "à croquer" évoque les pommes, et pourtant. Selon le lexicologue et linguiste, Jean Pruvost, croquer une belle personne voulait dire la dessiner dans le XVIIe siècle. Si vous faites également partie de ceux qui pensent qu'"avoir du pain sur la planche" évoque avoir du travail à faire, vous vous trompez. À l'origine, ça voulait dire avoir assez de réserve pour affronter l'hiver. Au final, tout s'est transformé au fil des temps. Connaître le sens des expressions, c'est bien, mais encore faut-il savoir bien les écrire. Selon vous, dit-on "Mariage plus vieux, mariage heureux" ou "Mariage pluvieux, mariage heureux" ? Sachez désormais qu'on écrit "pluvieux". Notre linguiste nous explique que la pluie évoque la fertilité donc les enfants. Et à la campagne, la pluie fait pousser les plantes. Pensez donc à surveiller la météo avant de vous marier. Et vous, quelle est votre expression préférée ?