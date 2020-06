Conques, un trésor coupé du monde et hors du temps sur les chemins de Compostelle

À Conques (Aveyron), les pèlerins sont encore rares, mais les visiteurs sont de retour depuis la Pentecôte. Ce village, qui se réveille aux chants des oiseaux et qui résonne de chants sacrés le soir, est une étape majeure sur les chemins de Saint-Jacques-de-Compostelle. Ici, les habitants sont les âmes du village. Les frères appartiennent aussi à cet abbaye et à son histoire. Un imposant bâtiment qui est disposé de 104 fenêtres et équipées de vitraux fabriqués par l'artiste Pierre Soulages.