Conquête de la Lune : les projets se multiplient

Il y a 50 ans, l'homme faisait ses premiers pas sur la Lune. Quelques années plus tard, il s'y est désintéressé pour partir à la conquête de Mars. Aujourd'hui, la Lune est redevenue d'actualité : d'une part pour des raisons politiques et de l'autre parce qu'elle est une étape primordiale avant de pouvoir accéder à la Planète Rouge. Plusieurs projets autour de la Lune sont donc à l'étude et des compagnies privées telles que SpaceX ambitionnent même d'y envoyer prochainement des touristes. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13h du 19/07/2019 présenté par Jacques Legros sur TF1.