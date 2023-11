Conserverie ambulante, la bonne idée

C'est à bord de leur conserverie mobile qu'elles sillonnent les routes de Provence. L'arrêt du jour, chez cet exploitant. Anne-Lise et Julie viennent régulièrement récupérer 60 kilos d'aubergines. Des légumes que ce producteur devait mettre à la poubelle. Un rachat à des prix cassés, mais économiquement très intéressant pour ce jeune producteur. Pour donner une seconde vie à ces légumes, elles les cuisinent directement chez l'exploitant agricole, à l'intérieur de leur camion. Plusieurs heures de préparation, et la transformation est terminée. Au menu : 80 bocaux de caviars d'aubergine en curry. En six ans, ces transformatrices ont déjà sauvé plus de 25 tonnes de fruits et légumes grâce à leur association. Une chasse au gaspillage également sur les marchés. Ce matin-là, la récolte est importante. En atelier cuisine, la magie culinaire se fait en groupe. Des astuces simples et faciles comme cette technique de conservation pour les radis ou encore cette compote de coings. Chaque année, dix millions de tonnes de produits alimentaires sont gaspillés dans l'Hexagone. TF1 | Reportage A. Portron, P. Fontalba