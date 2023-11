Conserves : les Français en raffolent

Ils sont dans tous les paniers. Légumes, poissons, plats préparés, en boîte métallique ou en vocal… 99% des Français consomment des conserves régulièrement, soit plus de 40 kilos par foyer chaque année. Des produits faciles à cuisiner et qui se conservent plusieurs années. Conséquence : ils sont aussi 30% plus chers que des légumes frais. Sont-ils vraiment sains pour la santé ? Comment se conservent-ils aussi longtemps ? Pour le savoir, nous nous sommes rendus dans une usine de champignons sauvages en conserve. Quelques heures après la récolte, les champignons sont plongés dans l’eau bouillante avant d’être refroidie : c’est le blanchiment. Ils sont versés dans des boîtes métalliques remplies d’une eau salée contenant de l’acide citrique. Non néfaste pour la santé à petite dose, il permet de détruire lui aussi les bactéries. Vient ensuite la stérilisation. Les boîtes sont chauffées à 125 degrés pendant 45 minutes. Résultat : des champignons consommables pendant quatre ans sans conservateur, ni arôme artificiel. En raison de leur traitement thermique, les produits en conserve sont toujours moins goûteux et moins riches en nutriments que des légumes frais. TF1 | Reportage C. Blampain, I. Blonz, B. Gereys