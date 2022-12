Conserves trop chères à produire, l'usine ferme un mois

Les conserves de l'usine Garbit pourraient bientôt déserter les rayons, car les boîtes coutent cher en énergie. Selon le fabricant de plat préparé, la facture de gaz et d'électricité cette année s'est envolée, de quatre à 40 millions d'euros. Pas le choix, la majorité de la production doit s'arrêter pour au moins un mois, à partir du début janvier. A Camaret-sur-Aigues (Vaucluse), cette usine fait partie des quatre mises à l'arrêt. On compte 190 salariés en activité partielle qui ne toucheront qu'une partie de leur salaire, soit 1 600 euros par mois. "Vu que tout augmente ce n'est pas facile", "Là, on nous enlève toutes les options", témoignent quelques ouvriers. Pour les syndicats, la mesure est difficilement compréhensible: "En cadeau de Noël, on leur annonce que janvier va commencer par la plus mauvaise des manières, un chômage partiel". L'entreprise espère relancer l'activité début février. Les salariés, eux, craignent que l'arrêt des productions soit prolongé cet hiver. TF1 | Reportage C. Gerbelot, P. Fontalba