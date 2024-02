Consigne : il faudra tous s'y mettre !

Ils passent devant sans s'en apercevoir. Pourtant, ce rayon boisson est une petite révolution dans ce commerce. Les bouteilles en verre sont toutes consignées, une première pour le supermarché. "Une fois vidée, vous rendez la bouteille et on vous restitue les 20 centimes", explique Bertrand Swiderski, directeur développement durable du groupe Carrefour. Il n’y a qu’à les mettre dans des moyens de collecte. D’ici deux ans, ils seront obligatoires dans les supermarchés. Les clients semblent prêts. La consigne, c’est vieux comme le monde. En 1982, la pratique était plus courante. Elle s’est peu à peu perdue depuis les années 90. Mais en Alsace, on s’est inspiré de la fibre verte des Allemands et on l’a gardé. Une usine d’eau minérale y recourt depuis 150 ans. Et les consommateurs jouent le jeu, car l’entreprise récupère 80% des bouteilles en verre qu’elle vend. La consigne séduit, mais la route reste longue. Moins de 1% des emballages de notre quotidien sont réutilisés. Le gouvernement veut augmenter ce chiffre à 10% d’ici trois ans. TF1 | Reportage K. Yousfi, L. Claudepierre, M. Laurent