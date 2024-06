Consommation record d'œufs : le défi des producteurs

Ils sont dans presque tous les caddies à la sortie du supermarché. Les œufs sont de plus en plus consommés par les Français. La raison de ce succès, c’est le prix. À 3,80 en moyenne la boite de douze, toute catégorie confondue, ils restent la protéine animale la moins chère. Les œufs de poules élevées au sol ou en plein air sont les plus recherchés. La filière peine aujourd'hui à répondre à la demande. Une famille d'éleveurs en bio confirme une hausse des ventes depuis un an. "Je dirais plus de 10% sur l'ensemble de mes magasins. J'ai environ un magasin ou un restaurant par semaine qui me contacte pour travailler avec nous. Je suis obligé de refuser parce que je ne peux pas produire plus", affirme Gilles Rivalain, éleveur de poules pondeuses à la ferme "Les poules aux œufs bio" à Rosporden (Finistère). Dans le pays, il manquerait un million de poules pondeuses pour répondre aux besoins. Cet engouement est une bonne nouvelle, mais certains éleveurs s'inquiètent. Cela laisse planer le risque d'une hausse des importations d'Europe et d'ailleurs. TF1 | Reportage J. Jeunemaître, A. Janssens