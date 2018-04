Constance Le Mérer, une passionnée de chants traditionnels, a laissé un nouvel héritage à la culture bretonne

Constance Le Mérer a préservé la mémoire et la tradition bretonnes, entre 1870 et la Dernière guerre. En Bretagne, à Lannion, elle a écrit et conservé des partitions à l'encre violet dans 31 cahiers d'écolier. Passionnée de chants traditionnels, elle aimait tant parler et chanter en breton. Bernard Lasbleiz et Daniel Giraudon les ont collectés et ont traduit les paroles en français. Un vrai travail de fourmi. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13h du 09/04/2018 présenté par Jean-Pierre Pernaut sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13h du 9 avril 2018 des reportages sur l’actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.