Constanta, la base avancée de l'Otan en Roumanie

Depuis lundi soir, les rotations s’enchaînent sur la base aérienne de Constanta, en Roumanie. Des avions Antonov aux couleurs de l’Ukraine, convoyant du matériel français et des militaires. Ils seront 500 d’ici quelques jours sur cette base de l’Otan, la principale dans le pays. La neige roumaine n’effraie pas le caporal Corentin. Chasseur alpin, il fait partie des tout-premiers Français sur cette base. Avec ses camarades, ils étaient rentrés de quatre mois au Mali en novembre dernier. Leur mission : assurer une présence dissuasive en Roumanie et se préparer au cas où à la défendre avec les autres alliés en cas d’attaque russe. Des renforts français qui rassurent les habitants, notamment Sornin, ancien militaire roumain à la retraite. Même s’il garde son humour, il est inquiet de la progression des Russes. C’est aussi le cas d’Andrada, jeune Roumaine de 18 ans. De la fébrilité sur les rives de la mer Noire. Constanta, le principal port de Roumanie n’est qu’à 400 km à vol d’oiseau de la Crimée et de son important arsenal russe. TF1 | Reportage E. Lefebvre, A. Pocry, E. Fourny