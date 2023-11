Constat à l'amiable, comment agir en cas de désaccord ? Le 13H à vos côtés

Pour les constats à l'amiable qu'on rédige après avoir fait un accident ou avoir eu un accrochage, que peut-on faire en cas de déssacord ? La première chose à faire est de rester calme. La vocation d'un constat à l'amiable, ce n'est pas de trouver un compromis, il est là pour que chacun donne sa version. Surtout, on ne se presse pas pour le remplir. Tout ce qui est écrit dedans va considérablement influer sur les partages de responsabilités. Il faut aussi contester les déclarations de l'autre conducteur avec lesquelles on n'est pas d'accord. Il n'y a aucune obligation de signer un constat si vous êtes en désaccord. Mais dans ce cas, il faut bien expliquer dans les cases observations. En cas de désaccord total entre les conducteurs, souvent, les assurances vont partager les responsabilités. Donc, n'hésitez pas à prendre des photos. Aussi, recueillez des témoignages et détaillez votre version. Pour rappel, il est strictement interdit de modifier le constat après signature. Enfin, respectez bien les délais de cinq jours ouvrés pour envoyer le constat signé à votre assurance. T. Coiffier